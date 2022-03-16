Найбільше біженців поїхали у Польщу. Про це мовиться у статистиці Організації Об'єднаних Націй.
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В які країни виїхали українці
За інформацією ООН, виїхали:
- в Польщу – 1 830 711 людей (станом на 15 березня);
- в Румунію – 459 485 людей (станом на 15 березня);
- в Молдову – 337 215 людей (станом на 14 березня);
- в Угорщину – 267 570 людей (станом на 15 березня);
- у Словаччину – 213 000 людей (станом на 14 березня);
- в Росію – 142 994 людей (станом на 14 березня);
- в Білорусь – 1 475 людей (станом на 14 березня).
Відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу у розмірі 186 мільйонів доларів. Її виділять для підтримки біженців.
Понад 100 тисяч людей і організацій у Великій Британії готові підтримати українських біженців. Про це повідомив прем'єр Борис Джонсон.
До речі – Ізраїль не хоче приймати українських біженців: дивіться відео