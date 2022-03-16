Як розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, ця допомога призначена на забезпечення потреб біженців першої необхідності. Скерують її до України через гуманітарні організації.

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"Сполучені Штати надають понад 186 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад трьох мільйонів біженців, які постраждали внаслідок навмисної, неспровокованої та невиправданої війни Росії в Україні", – повідомив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

За його словами, додаткова фінансова підтримка піде на забезпечення потреб біженців першої необхідності, а скерують її через гуманітарні організації на місцях.

Додаткова гуманітарна допомога біженцям у сусідніх з Україною країнах підтримає забезпечення продовольством, безпечною питною водою, доступним житлом та невідкладною медичною допомогою,

– проінформував Блінкен.

Також він наголосив, що США допоможуть "возз’єднанню сімей біженців, яким довелося розлучитися, коли це буде можливо".

Нагадаємо: у переддень президент Байден пообіцяв Україні допомогу, достатню для захисту від агресії Росії, а біженцям – гостинність "із розкритими обіймами".

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