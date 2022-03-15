Президент США наголосив, що допомога буде комплексною. Вона передбачатиме не лише надання зброї та гуманітарної допомоги, а й підтримку біженців.
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Заява Байдена
Джо Байден підкреслив, що США планує:
- забезпечити Україну зброєю для боротьби з російською агресією;
- передати їжу та кошти на потреби українців;
- розміщувати та підтримувати українських біженців.
Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами,
– зауважив Байден.
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