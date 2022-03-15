Президент США наголосив, що допомога буде комплексною. Вона передбачатиме не лише надання зброї та гуманітарної допомоги, а й підтримку біженців.

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Заява Байдена

Джо Байден підкреслив, що США планує:

  • забезпечити Україну зброєю для боротьби з російською агресією;
  • передати їжу та кошти на потреби українців;
  • розміщувати та підтримувати українських біженців.

Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами,
– зауважив Байден.

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