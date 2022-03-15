Президент США подчеркнул, что помощь будет комплексной. Она будет предусматривать не только предоставление оружия и гуманитарной помощи, но и поддержку беженцев.

Тоже интересно Белый дом обсуждает планы поездки Байдена в Европу в следующие недели, – СМИ

Заявление Байдена

Джо Байден подчеркнул, что США планируют:

обеспечить Украину оружием для борьбы с российской агрессией;

передать еду и средства на нужды украинцев;

размещать и поддерживать украинских беженцев.

Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями,

– отметил Байден.

Вам понравится – Воля победит, – Байден верит в победу над Путиным: смотрите видео