Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По теме Марченко обратилась к своему куму Путину: просит помочь освободить Медведчука

Пионтковский говорит, что больше всего Виктор Медведчук боится, что его выдадут России. По словам публициста, кум Путина составит компанию тем генералам, которых сейчас сажают в тюрьму в Лефортово.

Их же формально обвиняют в хищении миллиардов долларов, выделявших на пятую колонну в Украине (обобщающее название группы лиц, ведущих открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой страны – 24 канала). На Медведчука и его жену были потрачены миллиарды долларов,

– подчеркнул Пионтковский.

К слову, Виктор Медведчук был задержан 12 апреля. Президент Владимир Зеленский сообщил, что кума Путина поймали благодаря усилиям СБУ. Интересно, что генпрокурор Ирина Венедиктова ранее допустила обмен Медведчука на наших пленных.

Интересно – Зеленский рассказал о Медведчуке и предложил России обмен: смотрите видео