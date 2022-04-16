Свое обращение она начала с просьбы помочь в обмене ее мужа, который был "незаконно задержан украинскими властями". Причина его ареста, по словам Марченко, "имеет политические мотивы", сообщает 24 канал.
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Медведчук хочет отправиться в Россию
Марченко рассказала, что Медведчук согласен на обмен и перемещение на территорию России. Она отметила, что нельзя допустить суд, поскольку "украинская власть превратит его в судилище":
Судилище, устроенное над Виктором, лишено здравого смысла и является красноречивым примером неправовой мести над неудобным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию. Я, Оксана Марченко, не верю в справедливость суда, в котором примет участие Виктор Медведчук,
– говорит телеведущая.
Единственный выход, который она видит, это обмен. Марченко также рассказала, что уже обратилась к семьям военнопленных Вооруженных Сил Украины, которые являются подданными Великобритании, и обратилась к Борису Джонсону с предложением инициировать их обмен на Медведчука.
При этом она упомянула и о других "узниках СБУ". В их числе Ян Таксюр, Александр Каревин, Юрий Ткачев, Олег Новиков, Глеб Ляшенко и Владимир Клименко.
Смотрите обращение Оксаны Марченко:
Спроба втечі Медведчука: що відомо
- Увечері 12 квітня Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука. На той момент він перебував у розшуку через втечу з-під домашнього арешту.
- Зеленський розповів, що Медведчук переховувався 48 днів, однак все ж вирішив втекти за межі держави.
- Баканов додав, що втечу готували ФСБ. Цю інформацію підтвердив й охоронець ексдепутата. Оскільки Росія та Білорусь закриті, скоріш за все, Медведчук планував переправитися по воді у Придністров'я.
- Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що Медведчука спочатку слід засудити, отримати певні показання, а вже потім міняти на українських полонених.
- 16 квітня Зеленський наголосив, що Україна готова обміняти Медведчука на українських військових, які перебувають у полоні.
- Тим часом Личаківський районний суд Львова заарештував Віктора Медведчука без права на заставу. Відповідне рішення ухвалили 16 квітня.
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