Свое обращение она начала с просьбы помочь в обмене ее мужа, который был "незаконно задержан украинскими властями". Причина его ареста, по словам Марченко, "имеет политические мотивы", сообщает 24 канал.

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Медведчук хочет отправиться в Россию

Марченко рассказала, что Медведчук согласен на обмен и перемещение на территорию России. Она отметила, что нельзя допустить суд, поскольку "украинская власть превратит его в судилище":

Судилище, устроенное над Виктором, лишено здравого смысла и является красноречивым примером неправовой мести над неудобным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию. Я, Оксана Марченко, не верю в справедливость суда, в котором примет участие Виктор Медведчук,

– говорит телеведущая.

Единственный выход, который она видит, это обмен. Марченко также рассказала, что уже обратилась к семьям военнопленных Вооруженных Сил Украины, которые являются подданными Великобритании, и обратилась к Борису Джонсону с предложением инициировать их обмен на Медведчука.

При этом она упомянула и о других "узниках СБУ". В их числе Ян Таксюр, Александр Каревин, Юрий Ткачев, Олег Новиков, Глеб Ляшенко и Владимир Клименко.

Смотрите обращение Оксаны Марченко:

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