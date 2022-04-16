Своє звернення вона розпочала із прохання допомогти в обміні її чоловіка, який був "незаконно затриманий українською владою. Причина його арешту, за словами Марченко, "має політичні мотиви", повідомляє 24 канал.

Читайте також ДБР підозрює закарпатських митників у незаконному сприянні компанії Медведчука

Медведчук хоче відправитися до Росії

Марченко розповіла, що Медведчук згодний на обмін та переміщення на територію Росії. Вона зазначила, що не можна допустити суду, оскільки "українська влада перетворить його у судилище":

Судилище, влаштоване над Віктором, позбавлене здорового глузду і є промовистим прикладом неправової помсти над незручним політиком за його послідовну, принципову і відкриту позицію. Я, Оксана Марченко, не вірю у справедливість суду, в якому братиме участь Віктор Медведчук,

– говорить телеведуча.

Єдиним виходом, який вона бачить, є обмін. Марченко також розповіла, що вже звернулася до родин військовополонених Збройних Сил України, які є підданими Великої Британії та звернулась до Бориса Джонсона з пропозицією ініціювати їх обмін на Медведчука.

При цьому вона згадала й про інших "в'язнів СБУ". Серед них Ян Таксюр, Олександр Карєвін, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Гліб Ляшенко і Володимир Клименко.

Дивіться звернення Оксани Марченко:

Спроба втечі Медведчука: що відомо

Цікаво – Затримання Медведчука підірвало мережу: дивіться відео