Кум Путіна має право подати апеляційну скаргу. Пресслужба суду нагадала, що Медведчука оголошували у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Зауважте Зеленський нагадав Росії, що Україна готова обміняти Медведчука на військових

Cлідчий суддя Личаківського районного суду Львова обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні.

Запобіжний захід обрали без визначення застави.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше допустила обмін Медведчука на наших полонених. Вона наголосила, що зважатимуть на технічну сторону.

Зауважте! Про затримання Медведчука президент Володимир Зеленський повідомив 12 квітня. Кума Путіна упіймали завдяки завдяки зусиллям СБУ.

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