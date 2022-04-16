Кум Путіна має право подати апеляційну скаргу. Пресслужба суду нагадала, що Медведчука оголошували у державний, міждержавний та міжнародний розшук.
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Cлідчий суддя Личаківського районного суду Львова обрав народному депутату України Медведчуку Віктору Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,
– мовиться у повідомленні.
Запобіжний захід обрали без визначення застави.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше допустила обмін Медведчука на наших полонених. Вона наголосила, що зважатимуть на технічну сторону.
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