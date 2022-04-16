Кум Путина имеет право подать апелляционную жалобу. Пресс-служба суда напомнила, что Медведчука объявляли в государственный, межгосударственный и международный розыск.
Заметьте Зеленский напомнил России, что Украина готова обменять Медведчука на военных
Следственный судья Лычаковского районного суда Львова избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении.
Меру пресечения избрали без определения залога.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее допустила обмен Медведчука на наших пленных. Она подчеркнула, что будут учитывать техническую сторону.
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