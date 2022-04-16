Кум Путина имеет право подать апелляционную жалобу. Пресс-служба суда напомнила, что Медведчука объявляли в государственный, межгосударственный и международный розыск.

Заметьте Зеленский напомнил России, что Украина готова обменять Медведчука на военных

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении.

Меру пресечения избрали без определения залога.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее допустила обмен Медведчука на наших пленных. Она подчеркнула, что будут учитывать техническую сторону.

Заметьте! О задержании Медведчука президент Владимир Зеленский сообщил 12 апреля. Кума Путина поймали благодаря усилиям СБУ.

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