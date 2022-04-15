Якщо громадянин України надає згоду на обмін, то він є можливим, зазначила Венедіктова в ефірі телемарафону.

До речі Спочатку будуть слідчі дії та допити, – Данілов про те, що чекає на Медведчука

Чи має бути Медведчук засуджений перед обміном

Венедіктова зазначила, що зважатимуть на технічну сторону. Подивляться, як руатиметься справа. Зокрема, чи погодиться Медведчук та Росія на такий обмін.

Затримання Медведчука: що відомо

СБУ провела спецоперацію із затримання Медведчука 12 квітня. Кума Путіна затримали у військовій формі ЗСУ, коли він намагався виїхати з Київщини.

Політик ховався 47 днів. Спецслужби кажуть, що він мав перетнути український кордон та потрапити на територію Придністров'я.

Володимир Зеленський припустив, що Медведчука можуть обміняти на полонених українців.

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