В 2017-2018 годах компания из сферы влияния Виктора Медведчука завозила в Украину железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Но в документах отмечалось, что в цистернах – газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.

Читайте на также ГБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе: он является экс-мужем коллаборантки Поклонской

Этому способствовали таможенник, которые во время таможенного оформления "не замечали" подмен и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило компаниям уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможенного поста подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по причине недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия для государственных интересов. Проверяется причастность к сделке других таможенников, общая сумма убытков может достигнуть более 35,5 млн гривен,

– говорится в сообщении бюро.

Если вина таможенников будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Задержание Медведчука: что известно

12 апреля СБУ провела спецоперацию по задержанию кума Путина. Его поймали в военной форме ВСУ, когда он пытался уехать из Киевщины.

Пророссийский политик скрывался 47 дней. Спецслужбы говорят, что он хотел пересечь украинскую границу и попасть на территорию Приднестровья.

Президент Украины предположил, что Медведчука могут обменять на пленных украинцев.