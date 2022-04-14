В Государственном бюро расследований не называют имя задержанного. Однако из приведенных фактов можно предположить, что речь идет о Владимире Клименко – главе ОПЗЖ в Мариупольском городском совете. Также его называли экс-мужем бывшего генерального прокурора Крыма Наталии Поклонской (хотя она сама отрицала этот факт).

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Задержали его в Одессе на съемной квартире, куда он сбежал из Мариуполя.

Хотя еще до войны России против Украины выступал за возобновление экономических связей с Россией, а за несколько дней до военного вторжения призывал к свержению действующей украинской власти.



Задержанный коллаборант в Одессе / Фото ДБР

По данным ГБР, в отношении Владимира Клименко в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины.

Учитывая, что действия Клименко подпадают под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, то ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.