По мнению политолога и блогера Алексея Голобуцкого, такая ситуация имеет вполне объективное объяснение.

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Возглавляет рейтинг доверия экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Он занимает первое место в рейтинге с показателем доверия 72%. Второе место удерживает руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов – 62%. На третьей позиции – профессиональный боксер Александр Усик (60%), чей рейтинг доверия вырос на волне недавней спортивной победы.

"Хотя Залужный продолжает лидировать, его уровень доверия за последние десять месяцев несколько снизился – с 75% в апреле 2024 года до 72% в январе 2025. В то же время рейтинг Буданова остается стабильным – 62%. По-прежнему, ГУР проводит успешные операции на фронте и во вражеских тылах, что дает высокую народную поддержку его руководителю. По состоянию на сейчас разрыв в рейтинге доверия между Залужным и Будановым составляет всего 10%. Усик, который недавно защитил чемпионский титул, ворвался в тройку лидеров с рейтингом 60%", – отметил Голобуцкий.

В то же время действующий президент Владимир Зеленский демонстрирует отрицательную динамику по этому показателю. Уровень доверия к нему снизился с 54% в апреле 2024 года до 49% в январе 2025 года.

"Причины такого падения связывают с тяжелой социально-экономической ситуацией в Украине, коррупционными скандалами и недостаточной эффективностью властных структур. Граждане возлагают значительную часть ответственности за эти проблемы именно на президента, что негативно влияет на уровень его поддержки", – рассказал политолог.

Он убежден, что высокий уровень доверия к военным, а также тенденция к снижению доверия к политикам свидетельствуют об изменении общественных настроений.

Украинцы склонны поддерживать тех, кто непосредственно влияет на безопасность и международный имидж страны, и демонстрируют все больший градус критики к руководству государства. Роль ВСУ и разведки в обеспечении государственной безопасности остается критически важной, поэтому граждане доверяют тем, кто непосредственно отвечает за защиту страны. И это вполне логично в контексте полномасштабной войны. Кроме того, в фокусе внимания украинцев традиционно находятся топовые спортивные события. Именно поэтому победа Усика вызвала скачок общественного доверия к нему. Интересно, как долго он продержится в рейтинге – однако это уже покажут следующие опросы", – отметил Алексей Голобуцкий.