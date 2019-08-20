Больше не гендиректор: новоизбранный нардеп Ткаченко уволился с "1+1"

Генеральный директор телеканала "1+1" ушел с должности. Причина: избрание его народным депутатом парламента 9 созыва.

Он шел на выборы в Раду под десятым номером в списке президентской партии "Слуга народа". Несмотря на увольнение, Ткаченко останется почетным президентом компании. Об этом сам Ткаченко сообщил в комментарии изданию "Ліга.net".

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Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец буду при деньгах. Журналисты, владеющие долями холдинга и ставшие депутатами, тоже собираются продавать свои доли в компании,

– рассказал Ткаченко.

Новым гендиректором телеканала с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

Другой свой бизнес Ткаченко передал в управление юридической компании, название которой он так и не уточнил.

Медиахолдинг "1 + 1 Media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александр Ткаченко возглавлял с 2008 года.

Во время своего баллотирования в нардепы Ткаченко заявил, что уйдет с канала. Он является одним из претендентов на пост главы КГГА, если правительство таки уволит действующего ее главу Виталия Кличко.

Кстати! Из-за увольнения Ткаченко телегруппа "1 + 1 media" меняет структуру управления холдингом. В состав правления вошли шесть человек. Среди них – жена Александра Ткаченко, Анна.