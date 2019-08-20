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      Больше не гендиректор: новоизбранный нардеп Ткаченко уволился с "1+1"

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      Александр Ткаченко
      Александр Ткаченко / the Бабель

      Генеральный директор телеканала "1+1" ушел с должности. Причина: избрание его народным депутатом парламента 9 созыва.

      Он шел на выборы в Раду под десятым номером в списке президентской партии "Слуга народа". Несмотря на увольнение, Ткаченко останется почетным президентом компании. Об этом сам Ткаченко сообщил в комментарии изданию "Ліга.net".

      Интересно: Жизнь диктует свои условия, – Ткаченко допустил, что может занять кресло главы КГГА

      Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец буду при деньгах. Журналисты, владеющие долями холдинга и ставшие депутатами, тоже собираются продавать свои доли в компании,
      – рассказал Ткаченко.

      Новым гендиректором телеканала с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

      Другой свой бизнес Ткаченко передал в управление юридической компании, название которой он так и не уточнил.

      Медиахолдинг "1 + 1 Media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александр Ткаченко возглавлял с 2008 года.

      Во время своего баллотирования в нардепы Ткаченко заявил, что уйдет с канала. Он является одним из претендентов на пост главы КГГА, если правительство таки уволит действующего ее главу Виталия Кличко.

      Кстати! Из-за увольнения Ткаченко телегруппа "1 + 1 media" меняет структуру управления холдингом. В состав правления вошли шесть человек. Среди них – жена Александра Ткаченко, Анна.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа СМИ Новости политики Верховная Рада Медиа
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