Більше не гендиректор: новообраний нардеп Ткаченко звільнився з "1+1"

Генеральний директор телеканалу "1+1" пішов із посади. Причина: обрання його народним депутатом парламенту 9 скликання.

Він йшов на вибори до Ради під десятим номером у списку президентської партії "Слуга народу". Попри звільнення, Ткаченко залишиться почесним президентом компанії. Про це сам Ткаченко повідомив у коментарі виданню "Ліга.net".

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Свою частку в "плюсах" у 5% продаю інвестиційної компанії. Є хороша компанія, нарешті буду при грошах. Журналісти, які володіють частками холдингу і стали депутатами, теж збираються продавати свої частки в компанії,

– розповів Ткаченко.

Новим гендиректором телеканалу з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.

Інший свій бізнес Ткаченко передав в управління юридичній компанії, назву якої він так і не уточнив.

Медіахолдинг "1 + 1 Media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександр Ткаченко очолював з 2008 року.

Під час свого балотування у нардепи Ткаченко заявив, що піде з каналу. Він є одним із претендентів на посаду глави КМДА, якщо уряд таки звільнить чинного її очільника Віталія Кличка.

До речі! Через звільнення Ткаченка телегрупа "1 + 1 media" змінює структуру управління холдингом. До складу правління увійшли шість осіб. Серед них – є дружина Олександра Ткаченка, Анна.