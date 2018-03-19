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Больше независимых стран: французская заморская территория готовит референдум

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Новая Каледония проведет референдум о независимости
Новая Каледония проведет референдум о независимости / flagi.com.ua

В ноябре свободных стран в мире может стать на одну больше – в Новой Каледонии проведут референдум о независимости от Франции.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на радиостанцию ​​Europe-1, конгресс Новой Каледонии в понедельник большинством голосов утвердил проведение 4 ноября референдума. За народное волеизъявление проголосовали 38 депутатов, против — 14, еще двое воздержались.

Референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа (Noumea Аccord), которое предусматривает постепенный переход полномочий от Франции к местной власти, за исключением вопросов обороны, безопасности, правосудия и валюты.

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Ранее, осенью 2017 года, официальный Париж согласился на проведение референдума в течение ближайших 12 месяцев. К слову, в 1998 году на архипелаге уже проходил референдум о независимости, однако тогда местные жители не поддержали инициативу политиков.

Где расположена Новая Каледония? Это заморская территория Франции в Тихом океане к северо-востоку от Австралии. Населения заморской территории — около 240 тысяч человек.

Теги: Новости политики Новости Франции
Источник: 24 Канал
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