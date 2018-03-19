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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Більше незалежних країн: французька заморська територія готує референдум

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Нова Каледонія проведе референдум щодо незалежності
Нова Каледонія проведе референдум щодо незалежності / flagi.com.ua

В листопаді вільних країн у світі може стати на одну більше – у Новій Каледонії проведуть референдум щодо незалежності від Франції.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радіостанцію Europe-1, конгрес Нової Каледонії в понеділок більшістю голосів затвердив проведення 4 листопада референдуму. За народне волевиявлення проголосували 38 депутатів, проти – 14, ще двоє утрималися.

Референдум буде організований в рамках угоди Нумеа (Noumea Аccord), яка передбачає поступовий перехід повноважень від Франції до місцевої влади, за винятком питань оборони, безпеки, правосуддя і валюти.

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Раніше, восени 2017 року, офіційний Париж погодився на проведення референдуму протягом найближчих 12 місяців. До слова, у 1998 році на архіпелазі вже проходив референдум про незалежність, однак тоді місцеві мешканці не підтримали ініціативу політиків.

Де розташована Нова Каледонія? Це заморська територія Франції в Тихому океані на північний схід від Австралії. Населення заморської території – близько 240 тисяч осіб.

Теги: Новини політики Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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