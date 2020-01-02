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      Больше половины украинцев не прочитали за год ни одной книги: исследования

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      В 2019 году регулярно читают 43% украинцев / gettyimages

      57% украинцев не прочитали ни одной книги в 2019 году, а женщины читают чаще, чем мужчины. Больше всего книг прочитали пенсионеры и молодежь до 29 лет.

      По результатам опроса компании Research & Branding Group, 43% украинцев более-менее регулярно читают книги. При этом склонность к чтению зависит от пола, возраста и образования.

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      Среднестатистический читатель Украины прочитал за год примерно 9 книг в 2019 году. Для сравнения, в 2017 году аналогичный показатель был примерно 7 книг.

      Больше всего книг прочитала читает молодежь и люди пенсионного возраста:

      • 30-39 лет прочитали 7 книг;
      • 40-49 лет прочитали 7,9 книг;
      • 50-59 лет прочитали 9 книг;
      • 18-29 лет прочитали 9,8 книг;
      • 60+ лет прочитали 10,7 книг.

      Среди тех, кто читает – 47% женщин и 38% мужчин. Среди людей, имеющих высшее образование, читают 56% против 30% со средним и неполным средним образованием.

      Большинство опрошенных читает книги несколько раз в месяц (31%) и несколько раз в неделю (24%). Трое из четырех читателей (72%) читают книги с частотой от "практически каждый день несколько раз в месяц".

      14% украинцев читает практически каждый день / Скриншот с rb.com.ua

      Опрос проводили в период с 7 по 18 ноября 2019 года. Опрошено 1805 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводили по всей территории Украины за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма и Севастополя. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Литература Социологическое исследование Статистика Учеба
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