Більше половини українців не прочитали за рік жодної книги: дослідження

57% українців не прочитали жодної книги у 2019 році, а жінки читають частіше, ніж чоловіки. Найбільше книжок прочитали пенсіонери і молодь до 29 років.

За результатами опитування компанії Research & Branding Group, 43% українців більш-менш регулярно читають книги. При цьому схильність до читання залежить від статі, віку і освіти.

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Середньостатистичний читач України прочитав за рік приблизно 9 книг у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році аналогічний показник був приблизно 7 книг.

Найбільше книг прочитала найбільше книг читає молодь і люди пернсійного віку:

30-39 років прочитали 7 книг;

40-49 років прочитали 7,9 книг;

50-59 років прочитали 9 книг;

18-29 років прочитали 9,8 книг;

60+ років прочитали 10,7 книг.

Серед тих, хто читає – 47% жінок і 38% чоловіків. Серед людей, які мають вищу освіту, читають 56% проти 30% із середньою і неповною середньою освітою.



Більшість опитаних читає книги декілька разів на місяць (31%) і декілька разів на тиждень (24%). Троє із чотирьох читачів (72%) читають книги із частотою від практично кожного дня до кілька разів на місяць.

14% українців читає практично кожен день / Скріншот з rb.com.ua

Опитування проводили у період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів віком від 18 років. Опитування проводили по всій території України за винятком окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму та Севастополя. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.