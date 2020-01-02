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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Більше половини українців не прочитали за рік жодної книги: дослідження

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      У 2019 році регулярно читають 43% українців / gettyimages

      57% українців не прочитали жодної книги у 2019 році, а жінки читають частіше, ніж чоловіки. Найбільше книжок прочитали пенсіонери і молодь до 29 років.

      За результатами опитування компанії Research & Branding Group, 43% українців більш-менш регулярно читають книги. При цьому схильність до читання залежить від статі, віку і освіти.

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      Середньостатистичний читач України прочитав за рік приблизно 9 книг у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році аналогічний показник був приблизно 7 книг.

      Найбільше книг прочитала найбільше книг читає молодь і люди пернсійного віку:

      • 30-39 років прочитали 7 книг;
      • 40-49 років прочитали 7,9 книг;
      • 50-59 років прочитали 9 книг;
      • 18-29 років прочитали 9,8 книг;
      • 60+ років прочитали 10,7 книг.

      Серед тих, хто читає – 47% жінок і 38% чоловіків. Серед людей, які мають вищу освіту, читають 56% проти 30% із середньою і неповною середньою освітою.

      Більшість опитаних читає книги декілька разів на місяць (31%) і декілька разів на тиждень (24%). Троє із чотирьох читачів (72%) читають книги із частотою від практично кожного дня до кілька разів на місяць.

      14% українців читає практично кожен день / Скріншот з rb.com.ua

      Опитування проводили у період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів віком від 18 років. Опитування проводили по всій території України за винятком окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму та Севастополя. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Освіта Статистика Соціологічне дослідження Література
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