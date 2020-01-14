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      Больше половины украинцев работают нелегально или на заработках

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      Милованов назвал количество официально трудоустроенных украинцев / /24tv.ua

      По данным министерства только 12,8 миллиона украинцев из 28,5 миллионов работают легально.

      Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время обсуждения законопроекта "О труде", сообщает УНИАН.

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      Остальные 15,7 миллиона граждан, по словам Милованова, работают либо нелегально, либо на заработках в другой стране. Он напомнил, что из-за неофициального трудоустройства большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

      Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту количества рабочих мест,
      – отметил Милованов.

      Какие изменения ждут украинский рынок труда?

      27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, который предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников. В Верховной Раде закон еще не рассматривали.

      Главные изменения:

      • В новом законопроекте продолжительность рабочей недели останется 40 часов, однако стороны смогут договариваться о гибком графике работы, при котором часть рабочего дня лицо работает удаленно, остальную часть – в офисе.
      • Об увольнении можно будет предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи.
      • Работник сможет в любое время расторгнуть трудовой договор, если его условия не выполняются. Он письменно объяснит причины, а работодатель вынужден будет заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат.
      • Работодатель и работник смогут установить перечень причин и условий, по которым можно уволиться раньше чем за 2 недели. Однако это не будет касаться работников руководящих должностей.
      • Нововведения могут повлиять на легальность работников IT-сферы, которые работают как физические лица-предприниматели.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Рынок труда Работа Законодательство Министерство экономического развития и торговли
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