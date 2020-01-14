Больше половины украинцев работают нелегально или на заработках

По данным министерства только 12,8 миллиона украинцев из 28,5 миллионов работают легально.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время обсуждения законопроекта "О труде", сообщает УНИАН.

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Остальные 15,7 миллиона граждан, по словам Милованова, работают либо нелегально, либо на заработках в другой стране. Он напомнил, что из-за неофициального трудоустройства большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту количества рабочих мест,

– отметил Милованов.

Какие изменения ждут украинский рынок труда?

27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, который предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников. В Верховной Раде закон еще не рассматривали.

Главные изменения: