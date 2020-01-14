Більше половини українців працюють нелегально або на заробітках

За даними міністерства лише 12,8 мільйона українців із 28,5 мільйонів працюють легально.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив під час обговорення законопроєкту "Про працю", повідомляє УНІАН.

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Решта 15,7 мільйона громадян, за словами Милованова, працюють або нелегально, або на заробітках в іншій країні. Він нагадав, що через неофіційне працевлаштування більшість українців не захищені трудовим законодавством.

Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, мають сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць,

– зазначив Милованов.

Які зміни чекають на український ринок праці?

27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, який передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників. У Верховній Раді закон ще не розглядали.

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