19:25
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Більше половини українців працюють нелегально або на заробітках

      19 Читать новость на русском
      Милованов назвав кількість офіційно працевлаштованих українців / /24tv.ua

      За даними міністерства лише 12,8 мільйона українців із 28,5 мільйонів працюють легально.

      Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив під час обговорення законопроєкту "Про працю", повідомляє УНІАН.

      Читайте також: Кабмін затвердив новий законопроєкт про працю: Милованов озвучив деталі

      Решта 15,7 мільйона громадян, за словами Милованова, працюють або нелегально, або на заробітках в іншій країні. Він нагадав, що через неофіційне працевлаштування більшість українців не захищені трудовим законодавством.

      Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, мають сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць,
      – зазначив Милованов.

      Які зміни чекають на український ринок праці?

      27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, який передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників. У Верховній Раді закон ще не розглядали.

      Головні зміни:

      • У новому законопроєкті тривалість робочого тижня залишиться 40 годин, однак сторони зможуть домовлятися про гнучкий графік роботи, при якому частину робочого дня особа працює віддалено, іншу частину – в офісі.
      • Про звільнення можна буде попереджати не тільки письмово, а й електронними засобами зв'язку.
      • Працівник зможе будь-коли розірвати трудовий договір, якщо його умови не виконуються. Він письмово пояснить причини, а роботодавець змушений буде заплатити компенсацію у 50 денних зарплат.
      • Роботодавець та працівник зможуть встановити перелік причин і умов, за якими можна звільнитись раніше ніж за 2 тижні. Проте це не стосуватиметься працівників керівних посад.
      • Нововведення можуть вплинути на легальність працівників IT-сфери, які працевлаштовані як фізичні особи-підприємці.
      Рада проголосувала за скасування адвокатської монополії у першому читанні
      сьогодні
      8974
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Ринок праці Міністерство економічного розвитку і торгівлі Законодавство Робота
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:30 Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити
      Інна Жолобович 966
      сьогодні , 17:40 Іранська ядерна угода під загрозою: Європа запустила обговорення
      264
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18254
      сьогодні , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      459
      сьогодні , 17:30 Чому ЗМІ не мають давати можливість антивакцинаторам поширювати свої думки
      Олександр Бевза 345
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук