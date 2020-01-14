Більше половини українців працюють нелегально або на заробітках
За даними міністерства лише 12,8 мільйона українців із 28,5 мільйонів працюють легально.
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив під час обговорення законопроєкту "Про працю", повідомляє УНІАН.
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Решта 15,7 мільйона громадян, за словами Милованова, працюють або нелегально, або на заробітках в іншій країні. Він нагадав, що через неофіційне працевлаштування більшість українців не захищені трудовим законодавством.
Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, мають сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць,
– зазначив Милованов.
Які зміни чекають на український ринок праці?
27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, який передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників. У Верховній Раді закон ще не розглядали.
Головні зміни:
- У новому законопроєкті тривалість робочого тижня залишиться 40 годин, однак сторони зможуть домовлятися про гнучкий графік роботи, при якому частину робочого дня особа працює віддалено, іншу частину – в офісі.
- Про звільнення можна буде попереджати не тільки письмово, а й електронними засобами зв'язку.
- Працівник зможе будь-коли розірвати трудовий договір, якщо його умови не виконуються. Він письмово пояснить причини, а роботодавець змушений буде заплатити компенсацію у 50 денних зарплат.
- Роботодавець та працівник зможуть встановити перелік причин і умов, за якими можна звільнитись раніше ніж за 2 тижні. Проте це не стосуватиметься працівників керівних посад.
- Нововведення можуть вплинути на легальність працівників IT-сфери, які працевлаштовані як фізичні особи-підприємці.