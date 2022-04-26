Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что решение наступать на юге фактически прибавили в кучу глупостей, которые делает Россия.
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Оккупанты не способны выполнить задание Кремля
Россиян ничему не научил первый этап войны, когда они рассеялись по многим направлениям, и сейчас они пытаются сделать то же самое. Мало им Востока.
По словам Алексея Арестовича, политическое руководство ставит задачу, которую военные не способны выполнить, просто физически. Поэтому и назначили генерала Дворникова, чтобы он гнал войска вперед без сожаления.
"Большую глупость трудно представить, они пытаются, имея всего 3 моста за спиной, наступать в сторону Николаева и Кривого Рога. Они не могут поставлять свою группировку должным образом", – заявил Алексей Арестович.
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