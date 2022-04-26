Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что руководство города с военными готовится к обороне.

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"Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", – сказал мэр.

Что происходит в городе

Сенкевич, рассказал, что оборонительные сооружения располагают как на окраинах, так и внутри города, а коммунальщики "выполняют роль стройбата". Они строят, заливают и бетонируют.

Кроме этого, в городе вытягивают с полей военную технику рашистов. По возможности ее ремонтируют и отдают для Вооруженных Сил Украины. В настоящее время так удалось собрать 38 единиц техники. Речь идет о танках, пушках, машинах.

Скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению,

– подчеркнул Сенкевич.

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