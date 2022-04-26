Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что руководство города с военными готовится к обороне.
К теме После обстрелов оккупантов в Николаевской области ранены 3 человека
"Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", – сказал мэр.
Что происходит в городе
Сенкевич, рассказал, что оборонительные сооружения располагают как на окраинах, так и внутри города, а коммунальщики "выполняют роль стройбата". Они строят, заливают и бетонируют.
Кроме этого, в городе вытягивают с полей военную технику рашистов. По возможности ее ремонтируют и отдают для Вооруженных Сил Украины. В настоящее время так удалось собрать 38 единиц техники. Речь идет о танках, пушках, машинах.
Скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению,
– подчеркнул Сенкевич.
Обратите внимание – к наступлению рашистов готовится Кривой Рог: смотрите видео