Об этом сообщила глава областного совета Николаева Анна Замазеева. Она добавила, что среди раненых, к счастью, нет детей.
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Пострадавших отправили в больницы
Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,
– сказала она.
Замазеева добавила, что на утро, 26 апреля, в николаевских больницах среди других пациентов находится 210 горожан. Все они получили травмы в результате атак оккупантов на область.
Напомним, что в ночь на 26 апреля российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Известно об одном погибшем. Его в собственном доме убил осколок.
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