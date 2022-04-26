Подробную информацию о последствиях ночных атак выясняют. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на возведение ОВА для Офиса Президента.
Заметьте Харьковские спасатели в сутки 14 раз тушили пожары, вспыхнувшие из-за обстрелов
Мужчина погиб в собственном доме
Погибший мужчина получил осколочное ранение во время обстрелов. Из-за этого он погиб в собственном доме.
Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Из-за этого пострадали два человека, 1 из которых – ребенок.
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