Детальну інформацію щодо наслідків нічних атак з'ясовують. Про це повідомлення 24 канал з посиланням на зведення ОВА для Офісу Президента.
Зауважте Харківські рятувальники за добу 14 разів гасили пожежі, що спалахнули через обстріли
Чоловік загинув у власному будинку
Загиблий чоловік зазнав осколкового поранення під час обстрілів. Через це він загинув у власному будинку.
Нагадаємо, що минулої доби окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Через це постраждали двоє людей, 1 з яких – дитина.
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