Крім того, 9 пожеж, з якими вчора довелося боротися рятувальникам, виникли з інших причин, а ще 3 виїзди здійснили для ліквідації наслідків ДТП.

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Де виникли пожежі

За минулу добу рятувальникам довелося погасили 3 пожежі в Київському районі Харкова, 9 у Харківському районі, 1 Чугуївському та ще 1 в Богодухівському районах.

Зокрема в Київському районі внаслідок ракетного удару виникла пожежа на 3 та 4 поверхах 12-поверхового будинку. На цих поверхах зруйновані квартири. На щастя, жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 25 рятувальників.

Піротехнічні підрозділи здійснили за добу 61 виїзд на виклики для знешкодження боєприпасів та вибухонебезпечних пристроїв.

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