Кроме того, 9 пожаров, с которыми вчера пришлось бороться спасателям, возникли по другим причинам, а еще 3 выезда совершили для ликвидации последствий ДТП.

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Где возникли пожары

За минувшие сутки спасателям пришлось потушить 3 пожара в Киевском районе Харькова, 9 в Харьковском районе, 1 в Чугуевском и еще 1 в Богодуховском районах.

В частности, в Киевском районе в результате ракетного удара возник пожар на 3 и 4 этажах 12-этажного дома. На этих этажах разрушены квартиры. К счастью, жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 25 спасателей.

Пиротехнические подразделения осуществили за сутки 61 выезд на вызовы для обезвреживания боеприпасов и взрывоопасных устройств.

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