Про це повідомила голова обласної ради Миколаєва Ганна Замазєєва. Вона додала, що серед поранених, на щастя, немає дітей.

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Потерпілих відправили до лікарень

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади й отримують необхідну допомогу,

– сказала вона.

Замазєєва додала, що станом на ранок, 26 квітня, у миколаївських лікарнях серед інших пацієнтів перебуває 210 містян. Усі вони отримали травми внаслідок атак окупантів на область.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 квітня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Відомо про одного загиблого. Його у власному помешканні вбив осколок.

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