Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Ягун в эфире 24 канала.

На тему Будем сражаться до последнего города, – Зеленский уверен, что Украина победит в войне

По его словам, российские войска перегруппировались и подтягивают резервы.

Они попытаются восстановить утраченные позиции. Но больших успехов вокруг Киева у россиян не будет,

– сказал Виктор Ягун.

Он добавил, что россияне точно не смогут взять Киев и пробить нашу оборону.

Также, по мнению военного эксперта, Владимир Путин боится объявить мобилизацию , но если Украина будет продолжать побеждать, он не сможет игнорировать эту ситуацию.

"Тогда резерв у него появится. Другое дело – эти резервы просто будут не подготовлены идти против наших войск", – отметил Ягун.

К слову, военный эксперт считает, что авианалеты на города , к сожалению, будут продолжаться. Особенно это касается объектов военной инфраструктуры и предприятий военно-промышленного комплекса. По его словам, Россия задалась целью уничтожить их окончательно, поскольку не может их захватить.