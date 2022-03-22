Убедитесь, что ваши соседи и родные услышали о тревоге. Перед тем, как идти в укрытие, не забудьте выключили газ, воду и свет.

Важно Видишь – молчи: как обычные украинцы помогают России уничтожать собственные города

В каких городах тревога

Киев,

Львов,

Черновцы,

Ивано-Франковск,

Черкассы,

Харьков

Ровно,

Чернигов,

Тернополь,

Сумы,

Одесса,

Закарпатье,

Полтава,

Винница,

Хмельницкий,

Житомир,

Донецк.

Не выходите из укрытия до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Ни в коем случае не игнорируйте сирены.

К теме смотрите видео о том, как прошли сутки в Харьковской области: видео