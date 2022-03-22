Переконайтеся, що ваші сусіди та рідні почули про тривогу. Перед тим, як йти в укриття, не забудьте вимкнули газ, воду та світло.

Важливо Бачиш – мовчи: як звичайні українці допомагають Росії знищувати власні міста

У яких містах тривога

Київ,

Львів,

Чернівці,

Івано-Франківськ,

Черкаси,

Харків,

Рівне,

Чернігів,

Тернопіль,

Суми,

Одеса,

Закарпаття,

Полтава,

Вінниця,

Хмельницький,

Житомир,

Донецьк.

Не виходьте з укриття доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. В жодному разі не ігноруйте сирени.

До теми дивіться відео про те, як минула доба на Харківщині: відео