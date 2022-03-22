Переконайтеся, що ваші сусіди та рідні почули про тривогу. Перед тим, як йти в укриття, не забудьте вимкнули газ, воду та світло.

Важливо Бачиш – мовчи: як звичайні українці допомагають Росії знищувати власні міста

У яких містах тривога

  • Київ,
  • Львів,
  • Чернівці,
  • Івано-Франківськ,
  • Черкаси,
  • Харків,
  • Рівне,
  • Чернігів,
  • Тернопіль,
  • Суми,
  • Одеса,
  • Закарпаття,
  • Полтава,
  • Вінниця,
  • Хмельницький,
  • Житомир,
  • Донецьк.

Не виходьте з укриття доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. В жодному разі не ігноруйте сирени.

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