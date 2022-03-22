Переконайтеся, що ваші сусіди та рідні почули про тривогу. Перед тим, як йти в укриття, не забудьте вимкнули газ, воду та світло.
Важливо Бачиш – мовчи: як звичайні українці допомагають Росії знищувати власні міста
У яких містах тривога
- Київ,
- Львів,
- Чернівці,
- Івано-Франківськ,
- Черкаси,
- Харків,
- Рівне,
- Чернігів,
- Тернопіль,
- Суми,
- Одеса,
- Закарпаття,
- Полтава,
- Вінниця,
- Хмельницький,
- Житомир,
- Донецьк.
Не виходьте з укриття доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. В жодному разі не ігноруйте сирени.
До теми дивіться відео про те, як минула доба на Харківщині: відео