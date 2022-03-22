Аби зрозуміти, яку шкоду може нанести будь-який пост у соцмережах, будь-яке повідомлення у групових чатах, треба хоча б трошки дізнатися про сучасну систему бойової розвідки та аналізу відкритих даних. Російська, британська, американська та інші розвідки широко застосовують методику OSINT або open source intelligence, яка полягає у зборі та аналізі інформації з соцмереж та інших доступних для загалу джерел.

Дивіться також Просять "скидатися": у Кремлі вирішили відбирати гроші у бюджетників для війни в Україні

Для вибору цілей для атак так званими "розумними" ракетами чи артилерією росіянам зовсім не потрібно використовувати справжню розвідку та залучати диверсантів. У переважній більшості випадків достатньо просто використовувати військові аналітичні системи.

Повідомлення про вибухи дають змогу визначити приблизні координати

Бойовий OSINT являє собою цілий комплекс автоматичного завантаження потоку даних та їх фільтрації за певними геомітками, ключовими словами та іншими даними.

Російські окупанти, без будь-якого людського втручання можуть визначити ймовірне місце проживання ледве не кожного, хто активно користується соцмережами. Швидкий аналіз фотографій популярної київської блогерки дає змогу комп'ютеру поставити навпроти її профайлу мітку з проживанням, яку пізніше можна використати у бойових цілях. Коли ця блогерка напише, скажімо, у телеграм-спільноті про те, що вона чула вибухи, система автоматично обробить цю інформацію та відзначить те, що з такого-то району столиці щось чули.

Маючи подібну інформацію про хоча б сотню людей, військова аналітична система зможе швидко встановити, навколо якої точки у той чи інший час люди писали про вибухи.

Наприклад, після попадання ракети по торговельному центрі у Виноградарі у соцмережах та чатах зафіксували сплеск повідомлень про подію. Люди навіть не називали адресу та не викладали фотографій, але по карті було чітко видно, що всі сповіщення про вибухи надходили з території навколо Retroville.

Російські системні аналітики при цьому могли побачити на своїх моніторах подібну картинку та впевнитися, що ракета прилетіла щонайменше у той район, в який її спрямували. При цьому для передачі інформації ворогу навіть не треба викладати адресу попадання, фотографії чи відео.



Кожна червона точка – повідомлення про вибух у чатах та соцмережах / Ілюстрація 24 каналу

Це ж саме стосується роботи наших систем протиповітряної оборони чи артилерії. По звичайних повідомленнях людей про вибухи, які не здаються нікому шкідливими, росіяни можуть дізнатися про ймовірні позиції українських військових. Тому кожне слово у соцмережах здатне призвести не тільки до втрат серед ЗСУ, але й до зниження обороноздатності України.

Кожен, хто не витримує хоча б 12 годин та одразу пише, що він бачив чи чув, потенційно передає інформацію ворогу та робить так, аби наступна ракета могла прилетіти у його вікно. І, так, це цілком стосується навіть чатів ОСББ, оскільки російські системи вже давно помітили всі адреси та автоматично створили профайли кожного учасника переписок з наявною інформацією, яку людина сама ж викладала у соцмережі.

Майже будь-які фото та відео видають геолокацію

Крім того, велика кількість українців чомусь вважає, що росіяни погано знають місцевість та не зможуть вирахувати, яку саме місцевість знімали на фото чи відео. Це зовсім не так, оскільки знання місцевості взагалі не потрібне. Як приклад, можна взяти інформацію про збиття лайнера MH17. У день запуску ракети з "Буку", систему ЗРК востаннє бачили у районі Сніжного. По цьому можна вирахувати напрямок, звідки російські терористи обстріляли цивільний літак.

Інша інформація, яка потрібна для вирахування місця перебування зенітно-ракетного комплексу – траєкторія польоту рейсу малайзійських авіаліній або точка, звідки він пропав з радарів.

Якщо провести лінію між Сніжним та точкою останнього зв'язку з літаком, можна й вирахувати приблизну позицію "Буку". І це взагалі без фотографій самої роботи системи ППО.



Потенційне місце запуску ракети по MH17 / Ілюстрація ukraineatwar.blogspot.com

Але ж наявність фотографії зі слідом від ракети докорінно змінює ситуацію. Інверсійний слід від ракети дає змогу визначити точну траєкторію польоту та встановити місце, звідки стріляли окупанти.

Просто знаючи місто, звідки зробили цю фотографію, вирахувати позицію зенітно-ракетного комплексу може кожен за кілька годин пошуків. Для цього достатньо лише звернути увагу на лінії електропередач на фото, а також на інші характерні місця рельєфу та знайти їх на гугл-картах.



Інверсійний слід від ракети, яка збила MH17 / Фото з соцмереж

Саме в такий спосіб працює російська розвідка. Але інформації вона має набагато більше. Окупанти постійно моніторять соцмережі та отримують величезний масив структурованої інформації. Звичайні повідомлення у різних джерелах дають загарбникам змогу володіти оперативною інформацією по різних містах та районах у режимі онлайн.



Як може виглядати зведення бойової аналітичної системи у Харкові / Фото з соцмереж

Всі записи автоматично систематизуються, а оператори отримують лише той масив даних, які їм потрібно аналізувати. Саме тому будь-які фотографії чи відео, які мають відношення до бойових дій, допомагають ворогу. Через це після публікації відео в тіктоку по різних об'єктах прилітають ракети. І це мусить усвідомити кожен українець, оскільки реальність є саме такою, і ніякої теорії заколоту в цих словах нема.