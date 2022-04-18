Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.

Заметьте Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины

Вечером 18 апреля об опасности предупреждают жителей:

  • Львовщины;
  • Ивано-Франковщины;
  • Волыни;
  • Ровненской области;
  • Буковины;
  • Закарпатья;
  • Тернопольской области;
  • Винницкой области;
  • Хмельницкая область;
  • Житомирской области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Луганская область.

Важно – Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты начали наступление на Востоке: смотрите видео