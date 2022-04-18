Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 канал.

Заметьте Битва началась, – Данилов о том, как Россия пытается идти в наступление на востоке Украины

Вечером 18 апреля об опасности предупреждают жителей:

Львовщины;

Ивано-Франковщины;

Волыни;

Ровненской области;

Буковины;

Закарпатья;

Тернопольской области;

Винницкой области;

Хмельницкая область;

Житомирской области;

Киевской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганская область.

Важно – Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты начали наступление на Востоке: смотрите видео