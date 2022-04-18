Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя, повідомляє 24 канал.
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Увечері 18 квітня про небезпеку попереджають жителів:
- Львівщини;
- Івано-Франківщини;
- Волині;
- Рівненської області;
- Буковини;
- Закарпаття;
- Тернопільської області;
- Вінницької області;
- Хмельницької області;
- Житомирської області;
- Київської області;
- Черкаської області;
- Чернігівської області;
- Кіровоградської області;
- Одеської області;
- Миколаївської області;
- Дніпропетровської області;
- Запорізької області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Донецької області;
- Луганської області.
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