Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Она спасает жизнь.

Отметьте Сигналы переговоров положительные, но не заглушают снарядов: Зеленский обратился к украинцам

Сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

Львовской;

Волынский;

Ровненской;

Хмельницкий;

Житомирской;

Винницкой;

Киевской;

Черкасской;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Запорожской;

Харьковской;

Сумской.

Вечернее обращение Зеленского за 29 марта: смотрите видео