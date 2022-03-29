Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.

Зауважте Сигнали переговорів позитивні, та не заглушають снарядів: Зеленський звернувся до українців

Сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях:

  • Львівській;
  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій;
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Полтавській;
  • Запорізькій;
  • Харківській;
  • Сумській.

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