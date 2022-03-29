Відповідне звернення президент України записав ввечері 29 березня. Тобто президент звернувся до наролу наприкінці 34 дня війни, яку Росія почала проти України.

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Оборона України – це завдання зараз номер один

Президент України пригадав новину, що війська Росії нібито вирішили "скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямках. Президент пригадав аналогічно можна сказати про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити.

Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, – усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку,

– сказав президент.

Додав, що не варто втрачати пильності, адже ситуація не стала легшою – масштаб викликів не зменшився – у Росії досі багато є значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. Тому оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього.

Переговори не заглушають снарядів Росії

Сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України пояснив, що ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від Росії. Натомість довіряти можна лише конкретному результату, фактам – якщо вони зміняться на нашій землі.

Однак президент запевнив, що будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим мудрим народом.

Питання про санкції для Росії – непорушне

Вододимир Зеленський зауважив – нехай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій із Росії.

Питання про санкції навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить, і поки ми не відновимо справедливість. Навпаки, санкції мають посилюватися щотижнево,

– сказав Президент України.

Додав, що вони мають бути якісними та сприяти миру. Зокрема:

щоб це забезпечити, почали діяти українські та міжнародні експерти, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії;

з української сторони цей напрямок координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, з міжнародного – Майкл Макфол.

Окупанти цинічно атакували Маріуполь

У Миколаєві окупанти атакували Миколаївську ОВА.

Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно. У той час, коли люди дісталися робочих місць уранці,

– сказав Зеленський.

На щастя, більшість людей встигли евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.

Президент пояснив, що це черговий акт російської так званої денацифікації Миколаєва. Його загарбники здійснили після річниці звільнення міста від нацистських загарбників 28 березня 1944 року.

Держава відшкодує втрату житла

Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії",

– пояснив президент.

Вечірнє звернення Зеленського за 29 березня – дивіться відео

Сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів,

– сказав Володимир Зеленський.