Соответствующее обращение президент Украины записал вечером 29 марта. То есть президент обратился к народу в конце 34 дня войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Договоренности есть, – Подоляк о готовности стран-гарантов присоединиться к безопасности Украины

Оборона Украины – это задача сейчас номер один

Президент Украины вспомнил новость, что войска России якобы решили "сократить боевые действия" на Киевском и Черниговском направлениях. Президент вспомнил аналогично можно сказать о Чернобаевке – будто российская авиация просто решила меньше летать, а российская техника – поменьше ездить.

Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, – всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить на этом направлении,

– сказал президент.

Добавил, что не стоит терять бдительности, ведь ситуация не стала легче – масштаб вызовов не уменьшился – у России до сих пор есть значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. Поэтому оборона Украины – это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого.

Переговоры не заглушают снарядов России

Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать позитивными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины объяснил, что мы не видим оснований для доверия словам, которые звучат от России. Доверять можно лишь конкретному результату, фактам – если они изменятся на нашей земле.

Однако президент заверил, что любые решения, которые имеют значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим мудрым народом.

Вопрос о санкциях для России – нерушимый

Владимир Зеленский отметил – пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с России.

Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость. Наоборот, санкции должны усиливаться еженедельно,

– сказал Президент Украины.

Добавил, что они должны быть качественными и способствовать миру. В частности:

чтобы это обеспечить, начали действовать украинские и международные эксперты, которые оценивают результативность введенных санкций против России;

с украинской стороны это направление координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, с международной – Майкл Макфол.

Оккупанты цинично атаковали Мариуполь

В Николаеве оккупанты атаковали Николаевскую ОВА.

Российские войска совершили этот удар по Николаеву очень коварно. В то время, когда люди добрались до рабочих мест утром,

– сказал Зеленский.

К счастью, большинство людей успели эвакуироваться, услышав сигнал воздушной тревоги.

Президент объяснил, что это очередной акт российской так называемой денацификации Николаева. Его захватчики совершили после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков 28 марта 1944 года.

Важно! По состоянию на 20:30 29 марта, в результате авиаудара по Николаевской ОВА уже 12 погибших и 33 раненых.

Государство возместит потерю жилья

С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дия". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже могут подать соответствующую заявку в "Дии",

– объяснил президент.

Мобильное приложение нужно обновить и уже можно подать заявку. Через неделю это можно сделать онлайн.

Более того, страна направила 426 миллионов гривен для выплаты зарплаты шахтерам. Также наградил 12 человек, которые дают нам с вами связь, а также 126 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 34 из них – посмертно.

Вечернее обращение Зеленского за 29 марта – смотрите видео