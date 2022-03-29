Новый коллективный договор должен быть аналогией 5 статьи НАТО, предусматривающей активную защиту Украины странами-гарантами в случае нападения врага. Некоторые страны уже выразили готовность подписать подобный договор.

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Договоренности уже есть

Ранее звучала информация, что гарантами безопасности Украины могут стать такие страны, как Китай, Турция, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Италия.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, некоторые уже заявили о своей готовности подписаться под договором.

Переговорами с потенциальными странами-гарантами занимается большая группа людей. На уровне политических советников предварительные договоренности есть. Некоторые новые страны изъявили желание присоединиться к договору,

– рассказал Подоляк.

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