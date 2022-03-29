Зранку 29 березня окупанти обстріляли з неба споруду Миколаївської адміністрації. За даними Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб.

Важливо Хотіли вцілити по Кіму, – Сєнкевич розповів про постраждалих від удару по Миколаєві

Цілий день рятувальники розбирають завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей – їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.

Ще 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів – вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Дивіться також: Кім показав відео влучання ракети у Миколаїв