Об опасности предупредили на Западе, Севере и Центре Украины. Сирены начали раздаваться около 21:55.

Кстати Четвертый обмен пленными, оккупанты в Олешках: основное за 50 день войны

Где объявили тревогу

  • Хмельницкая область,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Тернопольская,
  • Закарпатская,
  • Житомирская,
  • Ровненская,
  • Киевская,
  • Одесская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Луганская.
  • Винницкая,
  • Днепропетровская.

Людям следует оставаться в укрытии, пока не будет "отбоя" тревоги. О нем скажут с официальных ресурсов или прозвучит второй сигнал сирены.

Игнорировать воздушную тревогу нельзя ни в коем случае. Соблюдение этих правил спасает жизнь.

Важно – Какая ситуация на фронте 14 апреля: возведение Генштаба: