Про небезпеку попередили на Заході, Півночі та в Центрі України. Сирени почали лунати близько 21:55.

До речі Четвертий обмін полоненими, окупанти в Олешках: основне за 50 день війни

Де оголосили тривоги

Хмельницька область,

Івано-Франківська,

Львівська,

Волинська,

Тернопільська,

Закарпатська,

Житомирська,

Рівненська,

Київська й Київ,

Одеська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Луганська,

Вінницька,

Дніпропетровська.

Людям слід залишатись в укритті, поки не буде "відбою" тривоги. Про нього скажуть з офіційних ресурсів або ж пролунає другий сигнал сирени.

Ігнорувати повітряну тривогу не можна в жодному разі. Дотримання цих правил рятує життя.

Важливо – Яка ситуація на фронті 14 квітня: зведення Генштабу: