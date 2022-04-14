Про небезпеку попередили на Заході, Півночі та в Центрі України. Сирени почали лунати близько 21:55.
До речі Четвертий обмін полоненими, окупанти в Олешках: основне за 50 день війни
Де оголосили тривоги
- Хмельницька область,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Закарпатська,
- Житомирська,
- Рівненська,
- Київська й Київ,
- Одеська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Луганська,
- Вінницька,
- Дніпропетровська.
Людям слід залишатись в укритті, поки не буде "відбою" тривоги. Про нього скажуть з офіційних ресурсів або ж пролунає другий сигнал сирени.
Ігнорувати повітряну тривогу не можна в жодному разі. Дотримання цих правил рятує життя.
Важливо – Яка ситуація на фронті 14 квітня: зведення Генштабу: