Днем, 22 марта, во многих городах Украины начали оповещать об угрозе атаки российских захватчиков, сообщает 24 канал.

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Во многих регионах Украины – тревога

О воздушной тревоге примерно в 13:20 сообщили в таких городах:

Львов,

Ивано-Франковск,

Тернополь,

Ровно,

Луцк,

Хмельницкий,

Одесса,

Житомир,

Киев,

Харьков,

Чернигов,

Черновцы.

Жителей этих городов и соответствующих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео