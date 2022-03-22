Вдень 22 березня у багатьох містах України почали інформувати про загрозу атаки російських загарбників, повідомляє 24 канал.

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У багатьох регіонах України – тривога

Про повітряну тривогу приблизно о 13:20 повідомили у таких містах:

Львів,

Івано-Франківськ,

Тернопіль,

Рівне,

Луцьк,

Хмельницький,

Одеса,

Житомир,

Київ,

Харків,

Чернігів,

Чернівці.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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