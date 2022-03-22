Відтак, вони стягують до кордону що і як можуть. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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Є інформація, що у пункті постійної дислокації 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин. Це населений пункт Печенга,

– кажуть у Генштабі.

Попри все, орки продовжують свої звірства в Україні, вбиваючи мирне населення. Вони беруть людей у полон та скидають на них бомби.

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