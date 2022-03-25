Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги, сообщает 24 канал. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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Сирена звучит в следующих областях:

Волынской;

Львовской;

Ровненской;

Житомирской;

Киевской;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской;

Винницкой;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Полтавской;

Черниговской;

Черкасской;

Донецкой;

Луганской.

Также о тревоге известили жителей Закарпатья, Прикарпатья и Буковины.

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