Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги, сообщает 24 канал. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.
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Сирена звучит в следующих областях:
- Волынской;
- Львовской;
- Ровненской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Хмельницкой;
- Ивано-Франковской;
- Винницкой;
- Кировоградской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Донецкой;
- Луганской.
Также о тревоге известили жителей Закарпатья, Прикарпатья и Буковины.
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