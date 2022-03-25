Находиться в месте безопасности необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги, сообщает 24 канал. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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Сирена звучит в следующих областях:

  • Волынской;
  • Львовской;
  • Ровненской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Хмельницкой;
  • Ивано-Франковской;
  • Винницкой;
  • Кировоградской;
  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Донецкой;
  • Луганской.

Также о тревоге известили жителей Закарпатья, Прикарпатья и Буковины.

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