Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги, повідомляє 24 канал. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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Сирена лунає у таких областях:

  • Волинській;
  • Львівській;
  • Рівненській;
  • Житомирській;
  • Київській;
  • Хмельницькій;
  • Івано-Франківській;
  • Вінницькій;
  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Полтавській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Донецькій;
  • Луганській.

Також про тривогу сповістили жителів Закарпаття, Прикарпаття та Буковини.

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