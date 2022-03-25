Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги, повідомляє 24 канал. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.
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Сирена лунає у таких областях:
- Волинській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Київській;
- Хмельницькій;
- Івано-Франківській;
- Вінницькій;
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Полтавській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Донецькій;
- Луганській.
Також про тривогу сповістили жителів Закарпаття, Прикарпаття та Буковини.
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