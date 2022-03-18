За несколько минут до 06:00 в городах Украины начали информировать об угрозе атаки российских захватчиков, сообщает 24 канал.
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Почти по всей Украине – тревога
О воздушной тревоге утром 18 марта сообщили в следующих городах:
- Львов,
- Ровно,
- Киев,
- Днепр,
- Харьков,
- Чернигов,
- Житомир,
- Винница,
- Тернополь,
- Николаев,
- Хмельницкий,
- Черкассы,
- Ивано-Франковск,
- Луцк.
Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео