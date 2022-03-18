За декілька хвилин до 06:00 у містах України почали сповіщати про загрозу атаки російських загарбників, повідомляє 24 канал.
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Майже по всій Україні – тривога
Про повітряну тривогу вранці 18 березня повідомили у таких містах:
- Львів,
- Рівне,
- Київ,
- Дніпро,
- Харків,
- Чернігів,
- Житомир,
- Вінниця,
- Тернопіль,
- Миколаїв,
- Хмельницький,
- Черкаси,
- Івано-Франківськ,
- Луцьк.
Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.
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