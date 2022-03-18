За декілька хвилин до 06:00 у містах України почали сповіщати про загрозу атаки російських загарбників, повідомляє 24 канал.

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Майже по всій Україні – тривога

Про повітряну тривогу вранці 18 березня повідомили у таких містах:

Львів,

Рівне,

Київ,

Дніпро,

Харків,

Чернігів,

Житомир,

Вінниця,

Тернопіль,

Миколаїв,

Хмельницький,

Черкаси,

Івано-Франківськ,

Луцьк.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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