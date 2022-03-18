За декілька хвилин до 06:00 у містах України почали сповіщати про загрозу атаки російських загарбників, повідомляє 24 канал.

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Майже по всій Україні – тривога

Про повітряну тривогу вранці 18 березня повідомили у таких містах:

  • Львів,
  • Рівне,
  • Київ,
  • Дніпро,
  • Харків,
  • Чернігів,
  • Житомир,
  • Вінниця,
  • Тернопіль,
  • Миколаїв,
  • Хмельницький,
  • Черкаси,
  • Івано-Франківськ,
  • Луцьк.

Жителів цих міст та відповідних областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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